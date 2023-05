Prof di Amici 22 lascia il talent? Possibile addio dietro le sue parole

Dopo due edizioni (non consecutive) ad Amici, una prof potrebbe aver deciso di lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. Si tratta di Arisa, la quale dopo la fine di Amici 22 vinto da Mattia Zenzola potrebbe aver lasciato intendere, più o meno tra le righe, di essere arrivata alla fine della sua esperienza nella Scuola televisiva.

A distanza di poche ore dalla fine di Amici 22, la prof di canto Arisa ha voluto rompere il silenzio ed ha scritto nelle sue Instagram Stories un pensiero dedicato proprio alla fine della sua esperienza. Qualcuno ha però interpretato le sue parole come un vero e proprio addio:

Ci sono cose che quando finiscono è un peccato… Persone che quando non le rivedrai ti mancheranno… E nuova vita che chi lo sa (?). Tanto amore ho ricevuto, tanto amore ho dato, tanto amore devo ancora dare, e ne voglio ancora, senza perdere nessuno. Grazie.

— Davi De (@davided81) May 15, 2023

È il commiato ad #Amici22 come edizione o proprio ad Amici come talent? Credo la seconda, Arisa deve tornare ad investire tutte le sue energie per musica nuova e un meraviglioso Sanremo 2024 che si meriterebbe proprio tanto pic.twitter.com/erHqn9P6Fq

Si tratta davvero di un addio definitivo al talent di Maria De Filippi per tornare a dedicarsi esclusivamente alla musica? Nelle passate settimane, il portale televisivo TvBlog.it aveva lanciato una indiscrezione annunciando l’addio di due prof di Amici 22. Ecco cosa scriveva in merito:

Stando a quanto ci risulta, sarebbero in uscita almeno due professori su sei. Si tratterebbe, in primis, di Raimondo Todaro, che quasi sicuramente non verrà riconfermato.

Nell’edizione numero 23 di Amici, inoltre, potrebbe non esserci Arisa. In questo caso, però, non si tratterebbe di una rottura con la padrona di casa, bensì di una precisa volontà della cantante che preferirebbe tornare a concentrarsi sulla sua carriera da interprete (tenterà di prendere parte a Sanremo 2024, dopo la cocente delusione dei mesi scorsi).