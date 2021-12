Positivo al Covid a Domenica In: salta puntata in diretta con Mara Venier

Nella domenica post natalizia, Mara Venier avrebbe dovuto tenerci compagnia con una nuova puntata di Domenica In, ma i piani sono destinati a cambiare in modo repentino. Il motivo? Un caso positivo al Covid tra lo staff della trasmissione storica di Rai1 che ha portato alla decisione di far saltare la puntata in diretta di oggi, 26 dicembre 2021. A rivelarlo è il blog televisivo DavideMaggio.it.

Positivo al Covid a Domenica In: come cambia

Secondo quanto emerso, il membro dello staff di Domenica In risultato positivo al Covid avrebbe presenziato durante le prove di giovedì scorso che non prevedevano la presenza di Mara Venier.

Salta così la puntata di Santo Stefano della popolare trasmissione del pomeriggio domenicale di Rai1 che avrebbe tenuto compagnia al fedele pubblico con un appuntamento speciale che prevedeva la presenza de Il Volo, Stefano De Martino ed alcuni protagonista di Ballando con le Stelle.

Come cambia dunque il pomeriggio di oggi di Rai1? Al posto della classica puntata, fa sapere il sito televisivo, andrà in onda il meglio dell’edizione (tra cui un estratto delle interviste di Verdone e Zucchero) preceduto da una intervista a Il Volo registrata la scorsa settimana.