Guillermo Mariotto ha fatto arrabbiare Mara Venier durante Domenica In: “Se vuoi ridere esci da questo studio!”, ha sbottato la zia della TV italiana particolarmente amareggiata dall’intervento del giudice di Ballando con le stelle.

Mara Venier contro Mariotto: “Se vuoi ridere esci da questo studio!”

Tutto ha avuto inizio quando la signora Rossella, rappresentante del pubblico a Ballando e ospite a Domenica In, stava commentando una clip su Valeria Fabrizi che ricordava la mamma morta.

“Mmmh, profonda…”, ha punzecchiato Guillermo, prendendola in giro.

“Scusami Mariotto, ti devo dire una cosa – è sbottata Mara – perché mi stai facendo girare le palle. Tu ridevi e non era il momento di ridere. Ci sono momenti in cui ridere e ironizzare. Non era questo. Non ci sto. Quando si parla di mamme che non ci sono più, non ridere. Se vuoi ridere esci da questo studio”.

La lite, per fortuna, è durata solamente pochi minuti. Il giudice di Ballando, infatti, ha immediatamente fatto pace con Mara Venier che gli ha domandato della madre: “Mamma è a Caracas, in Venezuela”.

A causa del Covid purtroppo non si vedono da tempo e la Venier ha promesso un collegamento con la donna nella prossima puntata di Domenica In.