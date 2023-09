Il nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino fa storcere il naso ad una ex opinionista di Barbara d’Urso. Karina Cascella nelle ultime ore è intervenuta attraverso le sue Instagram Stories per dire la sua sulla nuova versione del programma pomeridiano di Canale 5. Dopo essere stata presente nei panni di opinionista per diverse stagioni, Karina si è fatta un’idea precisa anche della nuova conduzione.

Pomeriggio 5, Karina Cascella commenta la conduzione di Myrta Merlino

Karina Cascella non avrebbe gradito particolarmente il cambio di guardia a Pomeriggio 5. Il motivo? La mancanza di leggerezza e di volti giovani. Ecco in particolare come ha commentato l’ex opinionista di Barbara d’Urso:

Nulla da dire sulla professionalità della nuova conduttrice. Ma lasciatemi dire che non c’è alcuna differenza tra questo nuovo pomeriggio 5 e i programmi di rete 4. Cronaca nera e politica. Le persone a casa dal mio punto di vista, avrebbero bisogno anche di intrattenimento. E magari anche di qualche risata ogni tanto.

Successivamente però Karina ha voluto fare delle ulteriori precisazioni:

Scusate ma devo puntualizzare due cosine. Partendo dal presupposto che i miei commenti di ieri sul nuovo Pomeriggio 5, prescindevano da chi fosse ora la conduttrice, nel senso che anche se fosse rimasta Barbara, il taglio della trasmissione era comunque, dal mio punto di vista, troppo impostato sulla cronaca. Mi fa molto sorridere un fatto… Mi fanno sorridere e anche parecchio, quelli che mi scrivono dicendomi testuali parole: “Ah ti rode solo il c*lo perché ora non ci puoi più andare”. Ed ecco che puntualizzo le due cosine. Cosina numero 1: Negli ultimi 3 anni mi sono rifiutata di partecipare ai programmi per i quali venivo invitata, compreso Pomeriggio5. Quindi scelta mia già durante il covid e chi mi segue da tempo lo sa. Cosina numero 2: Se volessi farmi notare a tutti i costi, scelta di tanti, ma non di certo la mia, parteciperei ad un reality (anche qui ho rifiutato diverse volte). Ne aggiungerei una terza di cosina. A differenza di tante persone che parlano del nulla, io nella vita ho fatto tutto da sola. Ho 43 anni. Svolgo più attività. Ho una famiglia meravigliosa. Non mi manca nulla. Quindi non parlate di ciò che non conoscete… Fate tante brutte figure.

Infine ha aggiunto, sarcastica: