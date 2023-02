Come sta Pippo Baudo? In queste ultime settimane nel corso delle quali si è vissuto in pieno il periodo sanremese, lo storico conduttore del Festival è stato spesso nominato. Lo si è fatto paragonando, ad esempio, l’operato di Amadeus in qualità di conduttore della kermesse, ma non si è mai fatto alcun riferimento al suo stato di salute.

Come sta Pippo Baudo? Le rivelazioni da Marco Liorni

Qualcuno si è domandato, ad esempio, come mai non fosse stato invitato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023, ma la verità su Pippo Baudo è giunta ieri, nel corso della puntata di ItaliaSì, durante la quale è stato ospitato Pippo Balistreri, storico direttore di palco al Festival da ben 40 anni.

Quando Marco Liorni, dopo una carrellata di videomessaggi ed immagini, ha domandato quale fosse stato il momento più emozionante di tutta la sua carriera, Balistreri si è commosso fino alle lacrime ricordando gli anni con Pippo Baudo e lasciandosi andare ad una rivelazione: “Pippo ora credo stia male…”.

A quel punto è esploso l’applauso in studio. Liorni non ha potuto contraddire il suo ospite né smentirlo, ma si è limitato a mandare un messaggio allo storico e indimenticabile conduttore, ed anche lui commosso ha aggiunto: “Mandiamo un grande abbraccio a Pippo Baudo”.

Poco prima Balistreri aveva rivisto le immagini e commentato il momento iconico dell’irruzione sul palco di Sanremo, nel 1992, di ‘Cavallo Pazzo’, il quale sosteneva che la kermesse fosse truccata. “Sono stato direttore di palco in dieci edizioni di Sanremo condotte da Baudo”, ha aggiunto ancora Balistreri.