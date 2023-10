Dopo la conclusione del suo matrimonio con Roberta Lanfranchi, Pino Insegno ha trovato l’amore di nuovo l’amore tra le braccia dell’attrice Alessia Navarro, con cui ha condiviso un importante capitolo della sua vita. Scopriamo moglie e figli del celebre attore, doppiatore e conduttore de Il Mercante in Fiera.

Pino Insegno, moglie e figli: ecco chi sono

Chi è la moglie di Pino Insegno? Alessia Navarro è nata nel 1979 a Cori, in provincia di Latina, ed è laureata in Antropologia presso l’Università La Sapienza di Roma. Successivamente, ha studiato cinema e recitazione, facendo i primi passi nel mondo dell’arte, principalmente nel teatro, ma anche con alcune partecipazioni in fiction televisive di successo, come “Un medico in famiglia”.

Oltre alla sua carriera di attrice e doppiatrice, Alessia ha ampliato il suo raggio d’azione lavorando come autrice.

La sua storia d’amore con Pino Insegno è iniziata dopo la fine della sua relazione con Roberta Lanfranchi, dalla quale aveva avuto i suoi primi due figli, Matteo e Francesco.

Con Alessia, invece, Pino ha avuto altri due figli, Alessandro e Valerio.

Riguardo alla moglie, il conduttore e comico ha dichiarato in un’intervista a “Oggi è un altro giorno”:

E’ stata una giornata molto bella (le nozze, ndr), anche se dura. E’ stato un momento di grande sensibilità. Io l’ho conosciuta quando aveva 29 anni, ma in realtà ne aveva 72 già compiuti. Mi ha insegnato a educare i miei figli, perché ne avevo già due.

Nel corso di una intervista a Detto Fatto, invece, Pino ha svelato quali sono i momenti romantici vissuti con Alessia:

Ce ne sono diverse perché sono romantico. Lei non era mai stata a Venezia, quindi siamo partiti senza farle sapere nulla. Sulla barca si è trovata davanti Venezia.