Tale e Quale Show tornerà in onda con altre gustosissime puntate dedicate al Natale e Sanremo. Tra i protagonisti degli appuntamenti dedicati al Festival ritroveremo anche Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, tra i volti più amati del programma di Carlo Conti.

L’anteprima è stata confermata da TVBlog che svela i dettagli degli appuntamenti speciali che andranno in onda prima di Sanremo:

Stando alle indiscrezioni in nostro possesso, si tratterà di due appuntamenti speciali dedicati al Festival di Sanremo, al via sulla rete ammiraglia della tv pubblica martedì 7 febbraio. Il titolo – non ancora definitivo – dovrebbe essere Tale e quale Show a Sanremo.

Oltre agli inamovibili tre giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, chi ci sarà in queste due nuove puntate che saranno registrate il 25 novembre e il 2 dicembre a Roma?

Stando a quanto risulta a TvBlog i concorrenti dovrebbero essere alcuni tra i protagonisti delle scorse edizioni: Bianca Guaccero, Valerio Scanu, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Alba Parietti, Valeria Marini, Paolo Conticini, Pierpaolo Petrelli e Stefania Orlando.

Ospiti, in qualità di guest star, anche i Gemelli di Guidonia e Antonino (anche se, in questo caso, la sua presenza dipenderà dalle scelte di Amadeus per il Festival):

Così, dopo le 7 puntate regolari, dopo il torneo dei campioni (andato in onda venerdì scorso, con media di share vicinissima al 29%), dopo NaTale e Quale Show, lo speciale natalizio a scopo benefico (Telethon) in programma domenica 11 dicembre e dopo le 5 previste serate di Tali e quali show (ossia la versione nip) a partire da sabato 7 gennaio, ecco due nuovi appuntamenti con Tale e quale show… A Sanremo.