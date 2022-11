Stasera, sulla rete ammiraglia di Casa Rai, andrà in onda il torneo dei

: in che posizione si sono classificati

,

?

Dopo il Grande Fratello Vip, per i tre vipponi usciti dalla quinta edizione, si sono aperte le porte del talentuoso programma di Rai1 dedicato alle imitazioni di cantanti e star della musica.

Come anticipato da TVBlog, essendo una puntata registrata, abbiamo già scoperto il vincitore dell’intera puntata e, se non volete spoiler, vi consiglio di interrompere qui la lettura di questo articolo.

In caso contrario, a seguire il vincitore di Tale e Quale Show e le posizioni che hanno conquistato gli ex amatissimi concorrenti del Grande Fratello Vip:

Antonino è stato il vincitore. Al secondo posto Valentina Persia tale e quale a Gabriella Ferri. Medaglia di bronzo per Andrea Dianetti nelle vesti dei Måneskin e per Gilles Rocca in versione Franco Califano. A seguire Francesca Alotta-Mia Martini e Deborah Johnson-Tina Turner.

La classifica prosegue con Rosalinda Cannavò nei panni di Francesca Michielin, Pierpaolo Pretelli in quelli di Achille Lauro, I Gemelli di Guidonia in versione Bee Gees. E, per finire, ecco Elena Ballerini che ha interpretato Antonella Ruggiero, Dennis Fantina che si è trasformato in Michele Zarrillo e Stefania Orlando che si è presentata sul palco come Caterina Caselli.