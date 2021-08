Dal prossimo mese Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando tornano in televisione nel cast di concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma del venerdì sera di Rai1.

Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando “sfidano” Alfonso Signorini

Come ben sapete, dal prossimo 13 settembre si apriranno i battenti anche del Grande Fratello Vip, il reality show che lo scorso anno ha visto protagonisti entrambi, conquistando l’affetto del pubblico a 360°.

E se Pierpaolo Pretelli nel reality ha trovato anche l’amore tra le braccia di Giulia Salemi, Stefania Orlando ha nuovamente conquistato l’affetto del pubblico evidenziando tutta la sua ironia e instaurando un rapporto di amicizia veramente speciale con Tommaso Zorzi.

Chi vincerà (in termini di ascolti) la sfida del venerdì sera?

Come ben sapete anche quest’anno il GF Vip andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale e gli ex concorrenti dovranno “sfidarsi” contro Alfonso Signorini.

Voi cosa guarderete? Fateci sapere la vostra!

Il cast di Tale e Quale Show

Ciro Priello

Pierpaolo Pretelli

Alba Parietti

Stefania Orlando

Biagio Izzo

Gemelli Guidonia

Federica Nargi

Deborah Johnson

Francesca Alotta

E un nome ancora da annunciare

Il possibile cast del GF Vip 6

Katia Ricciarelli (cantante)

Manila Nazzaro (showgirl ed ex Miss Italia)

Anna Lou Castoldi (attrice e figlia di Morgan e Asia Argento)

Manuel Bortuzzo (nuotatore)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore ed ex di Belen e Dayane Mello)

Jessica, Lulu e Charlie (principesse etiopi)

Ainnet Stephens (modella)

Alex Belli (attore)

Andrea Casalino (modello)

Francesca Cipriani (ex Pupa)

Elena Morali (ex Pupa)

Luca Vismara (ex di Amici e Isola dei Famosi)

Jo Squillo (performer)

Amedeo Goria (giornalista)

Maria Monsè (opinionista)

Soleil Sorge (influencer, ex Uomini e Donne e Isola dei Famosi)

Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne)

Carmen Russo (showgirl)

Davide Silvestri (ex attore di Vivere)

Raffaella Fico (showgirl)

Totò Schillaci (ex calciatore)

Raz Degan (regista, ex vincitore Isola dei Famosi 2017)

Pamela Prati (showgirl)

Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani)

Tommaso Eletti (Temptation Island)

Giucas Casella (paragnosta)