Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi intervistati tra le pagine di Chi Magazine dal professionale Valerio Palmieri, si sono raccontati a 360°, svelando la loro grande intesa di coppia.

Pierpaolo Pretelli svela perché non sarà a Battiti Live

L’ex gieffino ha da poco pubblicato la hit di successo “L’estate più calda” ed in tanti speravano di poterlo vedere in onda sul palcoscenico di Battiti Live, la kermesse musicale condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

L’evento estivo dedicato alla musica andrà in onda a metà luglio su Italia 1 e, tra gli ex volti del GF Vip è stato invitato solamente Giacomo Urtis che ha cantato “Gossip”.

Pierpaolo, tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini ha svelato per quale motivo non ci sarà:

Se andrò a presentare il brano dalla Gregoraci? No, diciamo che sono stato proposto, ma non è andata bene. Credo che, chi viene dalla tv, paghi uno scotto, un pregiudizio, nel mondo della musica. Lavorerò per andarci l’anno prossimo.

Pierpaolo Pretelli ha parlato pure di Tale e Quale Show:

Mi piacerebbe. Aspettiamo di sentire che cosa dice Carlo Conti.

Sinceramente non so in che modo vengano scelti i brani da presentare sul palcoscenico di Battiti Live ma la canzone di Pierpaolo sta riscuotendo un ottimo successo (mi pare anche decisamente maggiore rispetto al brano di Urtis). Vabbè… sarà per la prossima!