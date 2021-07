Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi intervistati tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine dal bravo Valerio Palmieri, hanno parlato della loro storia d’amore e la forte intesa raggiunta dopo il Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, coppia “hot” dell’estate

Giulia Salemi svela che l’essere desiderata da Pierpaolo per lei, insicura cronica, è una vera iniezione di autostima: “Mi sento a mio agio con il mio corpo anche se non ho l’addominale scolpito, mi piaccio in costume mentre prima di vergognavo”.

Giulia ribadisce la forte chimica con il fidanzato:

C’è molta attrazione e fuori c’è stata la conferma: mi fa sentire donna.

Pierpaolo Pretelli aggiunge:

Giulia è sexy, di una bellezza disarmante, l’ho pregata di truccarsi poco perché quando si sveglia è il top.

Giulia e Pierpaolo sognano il “per sempre” e raccontano della loro perfetta intesa e il rapporto con la famiglia di lui nonostante gli ultimi scivoloni del papà:

Faremo un salto a Maratea per far conoscere meglio Giulia ai miei genitori e ai miei nonni. C’è una bella armonia anche da quel punto di vista, sono sereno.

In ultimo Pierpaolo svela di essersi chiarito con Andrea Zelletta dopo il silenzio una volta terminato il Grande Fratello Vip:

Sì è sentito con Giulia, lo abbiamo invitato alla festa per il lancio del mio disco, ma aveva impegni famigliari. Però ci siamo scritti, è tutto a posto con lui.

Piccola postilla personale: più uomini come Pierpaolo Pretelli nel mondo, grazie!