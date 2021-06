Pierpaolo Pretelli intervistato da Vanity Fair parla del suo nuovo singolo “L’estate più grande”: “La musica è uno dei pochi mezzi che uso per distrarmi solo che, per molto tempo, l’ho messa da parte”. Spazio poi, per una riflessione sul rapporto d’amore con Giulia Salemi dopo il Grande Fratello Vip.

Pierpaolo svela di essere stato un bambino tranquillo ma pieno di sogni. Dopo il diploma sono arrivati anche i 15 esami a Giurisprudenza ma qualcosa non andava:

Non ero soddisfatto di quello che facevo, sentivo che non era quello che volevo dalla mia vita. Il mio più grande problema è sempre stato quello di non aver creduto abbastanza nelle cose che facessi, sia all’università che in tv.

Oggi, circondandomi di persone che credono in me come Giulia, riesco, invece, a dare il 100% e non perdo mai di vista l’obiettivo. C’ho messo un po’ a capirlo, ma alla fine ho imparato: il fatto che la gente, specie dopo il GF, mi stimoli a continuare è tutta benzina per me.