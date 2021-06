Pierpaolo Pretelli lo scorso venerdì ha pubblicato il suo nuovo singolo “L’estate più calda”. A distanza di cinque giorni dal suo debutto, i numeri non hanno assolutamente deluso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Pretelli, L’estate più calda: tutti i numeri del successo

L’estate più calda è entrata in classifica oltre che in Italia anche in Svizzera, Spagna, Malta e Brasile. Ma non finisce qui.

Il videoclip uscito sempre nella giornata di venerdì 18 giugno, nel momento in cui scriviamo questo articolo si trova nella 13esima posizione delle tendenze di YouTube per la categoria Musica e sta per conquistare le 850 mila visualizzazioni con quasi 30 mila “mi piace” ed oltre 4mila commenti.

Per quel che riguarda gli streaming su Spotify Pierpaolo è ben oltre i 280.000 su Spotify, più di 7.000 su Apple Music. La canzone è anche al 4 posto dei Bestseller di Amazon e in 27esima posizione su iTunes (ha debuttato al secondo posto).

Non dimentichiamo pure che il brano è entrato ufficialmente in rotazione in radio.

Mettendo da parte i pregiudizi, il brano di Pierpaolo Pretelli sta letteralmente facendo le scarpe anche ad alcuni cantanti ben più navigati quindi tanto di cappello.