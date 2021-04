Pierpaolo Pretelli è pronto per viversi a 360° la sua storia d’amore con Giulia Salemi. Proprio oggi è il compleanno della fidanzata e, per l’occasione, la dedica d’amore non si è fatta attendere.

Pierpaolo Pretelli svela se ha conosciuto la mamma di Giulia Salemi

Arrivato secondo all’ultima edizione del Grande fratello Vip dietro Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli considera comunque l’esperienza nella Casa un vero successo. “Non ho vinto il reality di Canale 5 ma ho vinto in amore, e di sicuro ne è valsa la pena”, confida a Nuovo l’ex velino.

Pierpaolo Pretelli parla di Giulia Salemi confidando di avere trovato finalmente la donna della sua vita:

Giulia ha tutte le caratteristiche che ho sempre cercato in una donna. Che sia una ragazza bellissima è sotto gli occhi di tutti, ma io ho avuto la fortuna di poter andare oltre e di scoprire le sue numerose qualità. – riporta Nuovo così come si legge su blogtivvu.com – Tra noi si e creata fin dall’inizio una fantastica complicità, ma quello che più mi fa impazzire di lei è la sua voglia di ridere insieme. Incontrarci nella Casa è stato un vantaggio perché, insieme ventiquattr’ore su ventiquattro, abbiamo avuto la possibilità di conoscerci sotto tutti i punti di vista e di farlo In maniera più veloce rispetto alla vita reale.

Pierpaolo ha anche risposto a chi insinua che la loro storia fosse frutto di una strategia:

Alla fine ognuno si crea il film che vuole. Giulia dice una frase che condivido: “Chi mi ama mi segua… gli altri possono cambiare canale”. Tutto quello che io ho fatto l’ho fatto perché in quel momento me la sentivo, senza alcun calcolo ma dando semplicemente retta al mio istinto e al mio cuore.

Prima de L’isola Pier ha avuto modo di conoscere Fariba, la mamma di Giulia:

Tra noi c’è stato un incontro veloce. Lei mi ha guardato dritto negli occhi e ha capito subito che l’amore che provo per sua figlia è sincero. Fariba mi ha detto: “Caro Pierpaolo, hai la mia approvazione”, queste sue parole mi hanno reso un uomo davvero felice.

E per quanto riguarda Leonardo, il figlio che Pierpaolo ha avuto dalla modella Ariadna Romero, rivela:

Se ha avuto modo di incontrare Giulia? Non ancora, ma lo farò sicuramente non appena lei tornerà a Roma. Giulia è molto dolce con i bambini e sono sicuro che lei e Leonardo si troveranno benissimo insieme.

E, in ultimo, svela in che rapporto è rimasto con Elisabetta Gregoraci:

La stima e l’affetto nei suoi confronti sono rimasti immutati, ma il mio presente è Giulia. Alla fine dei conti, per come è andata tra noi due, spero che anche Elisabetta possa trovare la felicità in amore come l’ho trovata io.