Momento importante per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, sempre più uniti nel loro amore. Critiche ed haters non sono riusciti ad infrangere un sogno nato nella spiatissima Casa del GF Vip e portato avanti brillantemente anche a telecamere spente, con la consapevolezza, la voglia ed il desiderio di creare qualcosa di importante.

A dimostrarlo sono i fatti oltre che le parole. E ad oggi, di parole importanti i due se ne sono scambiate tante. Mentre entrambi fanno spazio ai loro progetti lavorativi – Giulia preso la rivedremo protagonista di un programma tutto suo, Salotto Salemi – oggi Pierpaolo ha dato nuovamente dimostrazione dei suoi sentimenti.

L’occasione è stata il 28esimo compleanno della fidanzata, durante il quale l’ex Velino ha voluto esprimere tutto il suo amore per la giovane con un post romantico su Instagram accompagnato dalla canzone che ha segnato l’inizio della loro storia, cantata dallo stesso Pierpaolo:

Buon compleanno Amore.

Cara Giuly, chi l’avrebbe mai detto

Siamo qui, io e te, più uniti che mai, a festeggiare insieme il tuo compleanno, il primo insieme. Se chiudo gli occhi e torno indietro nel tempo di qualche mese.. penso alle nostre prime risate, i nostri primi sguardi.. sai cosa? La nostra complicità è nata da un’amicizia, basata fin da subito da grande rispetto e stima.. ma i nostri sguardi erano molto più di una semplice amicizia, il nostro amore parte da dentro l’anima, anime pure, belle, che si incrociano ed è questo il segreto della nostra felicità. Sei una Donna fantastica, bella fuori, ma incredibilmente bella dentro. La tua bontà d’animo, la tua generosità, ti rende unica e speciale ai miei occhi, ma anche agli occhi di tanta gente. Credo in te, in ogni cosa che fai, grazie alla tua determinazione raggiungerai grandi traguardi , ne sono convinto… e come ben sai ti supporterò in tutto, perché ricordati… Io sono il tuo Primo Fan.

Nella vita penso che nulla sia scontato, niente sia dovuto. Oggi in questo tuo giorno importante sono qui a ringraziarti, a dirti grazie perché mi rendi felice ogni giorno, perché credi in me come uomo, come lavoratore, come Padre, grazie per rispettarmi, grazie per regalarmi e rendere ogni giorno degno di essere vissuto! Infine ti dico grazie per avermi fatto innamorare e avermi fatto ricredere nell’amore e nell’anima gemella, perché io penso che tu sia la mia anima gemella. Auguri di buon compleanno amore mio… ti A….