Ubaldo Lanzo, meglio noto come il cromatologo, è stato uno dei protagonisti dell’ultima Isola dei Famosi. Il naufrago è stato costretto ad abbandonare prima del tempo la sua avventura in Honduras e intervistato da Non succederà più, la trasmissione di Radio Radio condotta da Giada Di Miceli, ha svelato le reali ragioni.

Ubaldo Lanzo e la sua esperienza all’Isola dei Famosi

A spingere Ubaldo a lasciare l’Isola dei Famosi 2021 sono stati alcuni problemi di natura fisica. E’ stato lui stesso a svelarlo asserendo:

Sono dovuto andare via dall’Isola perché mangiando un granchio con la chela mi si è spaccato un dente, un incisivo. Però sono resistito 4 settimane con antidolorifici. Poi ha fatto infezione e ho dovuto abbandonare l’Isola.

Il cromatologo ha ribadito che avrebbe voluto vedere trionfare Ignazio Moser, ma ha comunque fatto il tifo anche per Valentina Persia e il vero vincitore, Awed:

Avrei voluto che vincesse Ignazio Moser per il gesto da cavaliere che ha fatto. Anche Valentina Persia meritava. Giustamente però contano molto i followers. Ha vinto Awed e chapeau.

E se sull’Isola Ubaldo ha stretto importanti rapporti con diversi naufraghi, lo stesso non ha potuto dire del suo legame con Fariba Tehrani, con la quale ha iniziato la sua esperienza in Honduras:

Fariba no comment. Troppa udienza troppa importanza. Quando ci siamo visti in studio lei mi guardava io l’ho salutata ma lei mi ha risposto “ciao a me?”. Salutare é educazione.