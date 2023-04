Perché Pamela Prati copre il collo? Cosa “nascondeva” al GF Vip, la verità

Pamela Prati ha coperto il collo durante tutta la sua permanenza nella Casa del GF Vip, ma perché? Se lo sono chiesti in tanti nel corso del reality e finalmente, a distanza di mesi, dopo le numerose insinuazioni, le teorie e le ipotesi, a parlare è stata la stessa ex diva del Bagaglino.

In un’intervista sull’ultimo numero di Novella 2000, Pamela Prati ha finalmente fatto chiarezza sul “mistero” che aleggia attorno al suo collo spesso nascosto da collane, foulard o altri accessori. Ecco la sua spiegazione:

La mia abitudine di coprire il collo nasconde qualcosa? Qualcuno sospetta di sì ed è un’insinuazione aberrante. Penso semplicemente che sia chic portare foulards, collari e collane, poiché valorizzano il collo, una parte del mio corpo di cui vado fiera. Non devo celare nulla, al contrario di tanta gente che farebbe meglio a nascondere la propria cattiveria… Non ho più vent’anni ma non sono una mummia. Fatevene una ragione.