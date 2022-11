Perché Noemi è dimagrita? La foto che l’ha ferita e che dieta ha fatto

C’è stato un momento, nella vita di Noemi, in cui la stessa cantante ha capito di aver toccato il fondo con il suo peso corporeo. Ne ha parlato nella puntata di Belve del 22 novembre 2022, in cui con estrema sincerità ha parlato delle sue fragilità, svelando perché ha deciso di dimagrire.

Perché Noemi è dimagrita e quando ha deciso di mettersi a dieta

E’ accaduto tutto nel corso del Festival di Sanremo 2018 quando, a causa del suo sovrappeso Noemi venne presa in giro sui social dove circolò un meme che le metteva a paragone con Michelle Hunziker. Una foto che la ferì profondamente, come ha poi dichiarato a Belve la stessa cantante:

Mi sono sentita ferita, in quella foto per la prima volta ho visto la mia sofferenza, perché ci sono persone che sono abbondanti ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene. Mi sono fatta un pianto e quella è stata la prima volta in cui mi sono detta che dovevo fare qualcosa.

Noemi da quel momento ha deciso di sottoporsi ad una dieta ferrea ma al tempo stesso ha intrapreso un percorso dentro di sé molto più profondo del semplice dimagrimento.

Oggi Noemi è in forma smagliante, ma qual è la dieta che ha seguito per raggiungere dei simili risultati? Come riferisce il Corriere della Sera, si tratta della cosiddetta Dieta META che ha permesso alla cantante romana di perdere 15 chili in un anno e mezzo.

Noemi si è “regalata” un fisico tonico grazie a un’attività mirata e a un regime alimentare che agisce su mente e corpo. META, acronimo per Medical Educational Transform Action, combina nutrizione, movimento, supporto psicologico, rieducazione comportamentale ed estetica.

A spiegare perfettamente cosa è accaduto è stata Monica Germani, dietista, nutrizionista che ha seguito Noemi nella sua metamorfosi: