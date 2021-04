E’ raro vedere l’ex gieffino Jonathan Kashanian senza il suo inseparabile cappello. Per l’esperto di moda è un accessorio di cui proprio non può fare a meno, come ha dimostrato in questi anni, ma come mai?

Jonathan Kashanian e la passione per i cappelli

A svelare il motivo che spingerebbe l’ex vincitore del Grande Fratello Jonathan Kashanian a indossare sempre un cappello è stato svelato da lui stesso in una recente intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Vero:

A volte mi sento un po’ nudo, visto che ho rasato i capelli, ma indosso il cappello perché sono sempre alla ricerca di un’eleganza perduta e quando la ritrovo in una donna, in un uomo o in un bambino per strada, mi fermo e glielo dico. Lo stile per me è associato all’eleganza. Non mi piacciono la volgarità e l’ostentazione. Poi anche io sono stato adolescente e stravagante. Ma oggi, a 40 anni, prediligo l’eleganza.

Di recente la spalla di Bianca Guaccero aveva spiegato a Detto Fatto la verità sulla sua storia con Bianca Atzei (pur senza citarla):

Mi è capitato di lavorare con una persona per cui poi ho provato qualcosa che non pensavo di provare. Ad un reality? Bianca accontentati di quello che ti sto già dicendo che non dovrei dirti! Ma perché mi batte il cuore così? Se sono ancora innamorato di questa persona? Non so come risponderti, qualsiasi cosa direi sarebbe usata contro di me. Se mi batte ancora il cuore è perché era vero. È finita male. Ti posso solo dire che spesso nella vita sparisce una B ma ne arriva un’altra.