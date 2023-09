Perché Francesca Sorrentino ha detto no al trono di Uomini e Donne? L’ex di Temptation Island non chiude definitivamente la porta

Di recente la trasmissione Uomini e Donne ha ospitato alcuni ex protagonisti di Temptation Island tra cui anche Francesca Sorrentino e Manuel Maura. Tra i due la relazione è ormai terminata e Maria De Filippi ha avanzato alla ragazza la possibilità di essere una delle troniste del dating show di Canale 5. Francesca ha però deciso di rifiutare il trono: come mai?

Francesca Sorrentino rifiuta il trono di Uomini e Donne: i motivi

Cosa ci sarebbe davvero dietro il rifiuto di Francesca Sorrentino rispetto al trono di Uomini e Donne? Chiaramente la giovane non sarebbe ancora pronta in quanto molto legata a Manuel e soprattutto alla rabbia nei suoi confronti.

Nel corso di un suo recente intervento su Instagram, Francesca ha deciso di rispondere una volta per tutte alle domande dei follower rispetto al suo “no” al trono:

Parto col dire che sono una persona che quando vive un rapporto lo fa dando il mille per mille, penso si sia visto che do tutta me stessa. Di conseguenza, penso si sia visto, io ho bisogno di metabolizzare, accettare, soprattutto perchè la fine della mia relazione è stata molto sofferta, soprattutto da parte mia. Quindi, dato che sono una persona vera, è difficile per me stare bene.

Francesca ha ammesso di aver usato spesso l’ironia per fronteggiare i grandi dolori, ed ha ribadito come ognuno abbia i suoi tempi, anche in base a come termina la relazione. Quindi ha proseguito: