Davide Maggio svela in anteprima il cast ufficiale di Pechino Express 2022. Spazio anche per il nuovo percorso di gara e tutte le novità della stagione che prenderà il via su Sky (in streaming su Now) dal prossimo anno.

Pechino Express 2022: il cast ufficiale

Alex Schwazer e Bruno Fabbri – “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara – “Padre e Figlio”

Barbascura X e Andrea Boscherini – “Gli Scienziati”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio – “I Fidanzatini”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti – “Le TikToker”

Victoria Cabello e Paride Vitale – “I Pazzeschi”

Fru e Aurora Leone – “Gli Sciacalli”

Nikita Pelizon e Helena Prestess – “Italia-Brasile”

Bugo e Cristian Dondi – “Gli Indipendenti”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni – “Mamma e Figlia”

Il nuovo percorso di gara

Il viaggio di “Pechino Express” si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Tutte le novità

La novità di questa stagione è che le coppie non si muoveranno solo in autostop, ma attraverseranno il deserto in dromedario, saliranno su treni, trattori, barche e dovranno affrontare duri percorsi a piedi.

In ultimo, lo show dovrebbe continuare a chiamarsi Pechino Express e non “Pekin Express” come si era ipotizzato in questi ultimi mesi con il passaggio a Sky: lo vedrete?