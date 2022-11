Guendalina scende in campo e difende Edoardo Tavassi dopo le critiche che ha ricevuto da Wilma Goich e Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip: ecco il suo sfogo croccantissimo.

Patrizia e Wilma, proprio di queste ore, hanno parlato male di Tavassi, non capendo per quale motivo fosse famoso e si trovasse nella Casa del GF Vip.

Guendalina, tramite il video che trovate in chiusura del nostro articolo, ha attaccato le due vippone (ma anche Sarah Altobello):

Io odio la falsità della gente. Se uno ti sta sulle pal*e, e deve essere motivato, io con quella persona non ci rido e non ci scherzo. Capite la falsità? Si sbellicano dalle risate davanti e poi dietro dicono le peggio cose. Innanzitutto vorrei precisare che lì dentro non ci sta Einstein o attori hollywoodiani.

C’è chi entra per iniziarla e chi, come Patrizia, perché ormai è finita la carriera. Sarah Altobello è famosa perché non sa parlare e si inca*za se Edoardo la prende in giro. Aveva riso anche lei fino a due secondi prima.