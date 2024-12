Il passato di Bianca Guaccero e Federica Nargi nel mirino di Striscia: gara di Ballando messa in discussione?

A pochi giorni dalla finalissima di Ballando con le Stelle, il tg satirico di Antonio Ricci lancia una stoccata inaspettata alle due concorrenti più accreditate alla vittoria: Bianca Guaccero e Federica Nargi. Attraverso vecchi video di provini, Striscia la Notizia ha svelato che entrambe le concorrenti avrebbero un passato significativo nella danza, una rivelazione che rischia di mettere in discussione la filosofia del talent di Milly Carlucci.

Striscia la Notizia accende i riflettori sul passato delle concorrenti di Ballando con le Stelle

Nel servizio trasmesso ieri sera, spunta un video del 1999 in cui Bianca Guaccero confessa: “Sono sei anni che frequento una scuola di danza”. Un’affermazione che stride con il format del programma, il quale prevede che i concorrenti non abbiano ricevuto formazione professionale nella disciplina.

L’ironia di Ezio Greggio non si è fatta attendere: “Fa faville sulla pista, ormai è un’étoile di Carlucci”.

E la domanda sorge spontanea: quanto il suo passato influirà sull’equità della competizione?

Federica Nargi: dal bancone di Striscia alla pista di Ballando

Federica Nargi, ex velina, non è sfuggita alle critiche. Nel provino del 2008 dichiarava: “Da 12 anni faccio danza: classica, moderno, latino-americani”. Una preparazione che, secondo Striscia, le avrebbe dato un vantaggio non trascurabile rispetto agli altri concorrenti.

Anche in questo caso, il commento di Greggio è tagliente: “Da Striscia alle stelle… anzi, da 10!”

Stasera, durante la semifinale, Bianca e Federica affronteranno la giuria e il pubblico. Ma la domanda resta: la loro esperienza pregressa verrà discussa, influenzando il giudizio dei telespettatori?