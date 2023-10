Pasquale La Rocca ha vinto la scorsa edizione di Ballando con le Stelle insieme a Luisella Costamagna, la giornalista che, inizialmente, a causa di un infortunio aveva dovuto abbandonare lo show condotto da Milly Carlucci.

Ma chi è il ballerino? Pasquale La Rocca ha partecipato a quattro edizioni e le ha vinte tutte, così come ha saggiamente documentato Selvaggia Lucarelli durante un suo preciso intervento in diretta dello scorso anno:

Tu sei come una macchina truccata, non dovresti nemmeno competere perché sei oltre. C’è un lungo discorso da fare e spero si capisca quello che dico, non voglio essere fraintesa.

Posso chiederti Pasquale quante edizioni hai vinto in Ballando con le stelle? Tre su tre? Complimenti. Credo che da un punto di vista statistico sia impossibile che tu abbia avuto sempre la miglior ballerina di tutte le edizioni. Mi domando, allora: è Pasquale o Luisella?

Luisella è molto brava, ma è chiaro che qui c’è una marcia in più che arriva da Pasquale. Sei come una macchina truccata, non dovresti competere perché sei qualcosa di più. Detto questo, è chiaro Luisella, che lui ha un qualcosa in più, non prenderla come questione personale.

Luisella ha ballato per quattro, cinque puntate da seduta, in sostanza ha ballicchiato. Poi ha riposato cinque puntate, rientra e viene ripescata e gioca la finale. È giusto tutto questo? Non è giusto per gli altri. Garko si è infortunato ballando, dopo 11 puntate. Lui esce e se ne va, lei ha avuto tempo di riprendersi e per me è tutto ingiusto nei confronti degli altri concorrenti.