Dopo la finale dell’Isola dei Famosi 2024, la produzione del reality show ha festeggiato le battute conclusive del programma condotto da Vladimir Luxuria.

Così come hanno documentato i colleghi di Biccy, alla festa conclusiva del programma erano presenti: Matilde Brandi, Khady Gueye, Sonia Bruganelli, Vladimir Luxuria, Dario Maltese, Daniele Radini Tedeschi, Greta Zuccarello, Maité Yanes e Valentina Vezzali.

Grandi assenti: Joe Bastianich, Pietro Fanelli e Peppe Di Napoli.

Tra gli ospiti speciali anche Angelo Madonia, nuova frequentazione di Sonia Bruganelli.

Il ballerino di Ballando con le Stelle è comparso nelle storie Instagram di Matilde Brandi. Sonia e Angelo si stanno frequentando da qualche tempo così come confermato tra le pagine di Chi Magazine.

Aras Senol è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024, il reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria, con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

L’attore turco ha battuto nello scontro finale Samuel Peron. Terza piazza per Edoardo Stoppa. Una puntata costellata di prove e televoti flash che i naufraghi hanno dovuto superare per coronare il sogno di vincere aggiudicarsi il montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro (la metà della cifra viene devoluta in beneficenza).

Edoardo Franco abbandona subito Cayo Cochinos a un passo dal traguardo perdendo la sfida al televoto con Aras Senol.

Artur perde al televoto con Samuel mentre Alvina viene eliminata da Aras. Nella sfida a tre è Edoardo a cedere il passo e poi arriva il trionfo dell’attore turco.

Elenoire spegne le luci della Palapa e ringrazia tutti. Poi si va sulla spiaggia per l’incoronazione del vincitore. Arriva la busta con il nome del trionfatore di questa 18esima edizione de l’Isola dei Famosi ed è Aras Senol! L’attore turco chiude in bellezza dichiarando di voler devolvere metà del premio alla fondazione di Giulio Cecchettin contro la violenza sulle donne.