Aras Senol vince l’Isola dei Famosi 2024

Aras Senol è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024, il reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria, con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Aras Senol vince l’Isola dei Famosi 2024 L’attore turco ha battuto nello scontro finale Samuel Peron. Terza piazza per Edoardo …

Aras Senol è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024, il reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria, con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

Aras Senol vince l’Isola dei Famosi 2024

L’attore turco ha battuto nello scontro finale Samuel Peron. Terza piazza per Edoardo Stoppa. Una puntata costellata di prove e televoti flash che i naufraghi hanno dovuto superare per coronare il sogno di vincere aggiudicarsi il montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro (la metà della cifra viene devoluta in beneficenza).

Edoardo Franco abbandona subito Cayo Cochinos a un passo dal traguardo perdendo la sfida al televoto con Aras Senol.

Artur perde al televoto con Samuel mentre Alvina viene eliminata da Aras. Nella sfida a tre è Edoardo a cedere il passo e poi arriva il trionfo dell’attore turco.

Elenoire spegne le luci della Palapa e ringrazia tutti. Poi si va sulla spiaggia per l’incoronazione del vincitore. Arriva la busta con il nome del trionfatore di questa 18esima edizione de l’Isola dei Famosi ed è Aras Senol! L’attore turco chiude in bellezza dichiarando di voler devolvere metà del premio alla fondazione di Giulio Cecchettin contro la violenza sulle donne.