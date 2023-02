Il desiderio di Maurizio Costanzo era quello di avere al suo fianco Maria De Filippi fino alla morte, facendosi coccolare dalla sua stretta di mano. Proprio la conduttrice, aveva “risposto” al marito tra le pagine del settimanale Oggi.

Le parole di Maria De Filippi prima della morte di Maurizio Costanzo

Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita.

Su Vanity Fair, Maurizio Costanzo aveva parlato con grande tenerezza della storia d’amore con Maria De Filippi:

Gelosia tra di noi? Non gli do motivo di esserlo, e non mi sono mai meritato una scenata. Nemmeno io lo sono. Se lo fossi, mi preoccuperei: significherebbe che qualcosa non va nella natura della nostra relazione.

Costanzo aveva affermato anche di guardare tutti gli show di Maria:

Guardo sempre i suoi programmi. Lei mi telefona nei break pubblicitari. Mi piacciono perché non sono improvvisate, si capisce che c’è quel duro lavoro dietro che ci fa vedere solo a tarda sera. L’allieva ha superato il maestro? È giusto: ha 23 anni meno di me, va bene così.

Nel 2013, al settimanale Oggi, Maurizio Costanzo aveva definito Maria De Filippi una “donna unica”:

Con Maria ci siamo fatti del bene reciprocamente. Lei mi ha insegnato un sacco di cose. Dalle più banali alle più serie. A fare le vacanze per esempio. A stare fermo nei posti. A godermi le cose: lei è di fatto una donna unica che in questi vent’anni è sempre stata attenta a non calpestare i miei spazi, cercando di stare un passo indietro malgrado io la incitassi a fare il contrario.

In quella occasione, proprio Maria gli fece eco: