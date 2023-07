Paolo Noise, dopo l’Isola dei Famosi, si è confidato tra le pagine di Novella 2000 svelando cosa gli è successo realmente in Honduras (attacco ischemico transitorio) e cosa ha rischiato che accadesse.

Sono entrato all’Isola che ero un catorcio e sono uscito salutista. Purtroppo sono dovuto uscire prima per un attacco ischemico transitorio causato da una pozione che ci siamo cucinati in spiaggia a base di acqua di mare.

Ero disidratato, quindi l’acqua salata mi ha dato un picco di pressione e c’è stato un errore di primo soccorso prima che arrivasse il medico: invece che tenermi sollevato il busto, mi hanno tenuto sù le gambe. Il sangue è fluito verso la testa e nel forte aumento di pressione una vena, per non rompersi, mi si è chiusa. Si è subito riaperta quando il medico mi ha dato la pastiglia per la pressione.