Alfonso Signorini è felicemente fidanzato da circa vent’anni con Paolo Galimberti. Dopo una piccola crisi durata qualche mese, le cose sono rientrate, così come ha confidato lo stesso conduttore del Grande Fratello.

Paolo Galimberti, chi è il fidanzato di Alfonso Signorini

“Noi ci rispettiamo molto, poi abbiamo due vite molto parallele, con grande autonomia da parte di entrambi. Abbiamo le nostre case, ma la qualità del tempo speso insieme fa la differenza”, ha raccontato Alfonso parlando del suo fidanzato.

Signorini e Galimberti stanno insieme da circa vent’anni:

Sono un timido – ha confidato Alfonso intervistato a Verissimo. – Racconto le storie d’amore altrui, ma non parlo molto del mio provato. Posso dirti però che c’è stato un ritorno importante. Il direttore di Chi ha pubblicato la mia foto a Cortina. Sono stato beccato dai paparazzi. Ci hanno beccato con Paolo, che è il mio storico compagno. Quindi lo conosci e lo so che approvi. Abbiamo avuto un periodo di crisi e adesso siamo tornato felicemente insieme. Sono molto contento. E chissà in futuro cosa potrà succedere. Un matrimonio? Non dico nulla. Diciamo che sono 20 anni di storia. Se ci sposeremo voi due sarete invitati.

Intervistato di recente per il Corriere della Sera, Alfonso Signorini ha svelato come ha conosciuto Paolo Galimberti:

Come ho conosciuto Paolo? Su una chat di Tiscali, sezione incontri. Il mio nickname era Perlage, il suo Traveller68. Mi contattò lui. “L’unico perlage che amo è quello del Blanc de Blancs”. Mi incuriosì. Era il 2002, lavoravo con Chiambretti. Scoprimmo di abitare entrambi a Milano. Mi disse: “Ora sono in barca”. E io sfacciato: “Ma è tua?”. Sa, avevo certe aspirazioni. “E che auto hai?”. “Una Aston Martin”. “Ah”. Pensai mi prendesse in giro. “Rientro stasera, se ti va ci vediamo più tardi”, propose. Non potevo, ero ospite al Maurizio Costanzo Show. “Se ti va guardami in tv”.

Signorini aggiunge:

Se mi ha guardato? Purtroppo sì. Portavo una giacca rosa, dissi una serie di scemenze. E lui sparì. Mi bloccò pure sul cellulare. Una settimana dopo si rifece vivo. “Scusami, sono stato maleducato, però mi hai un po’ scioccato, troppo esuberante. Eppure vorrei conoscerti”. Ci siamo visti e da allora non ci siamo mai più lasciati. Tranne l’anno scorso, per qualche mese. Ero in un momento negativo ma non avevo il coraggio di parlargliene. In pratica l’ho lasciato con un’intervista al Corriere. Si è arrabbiato molto. Però poi mi ha perdonato e siamo di nuovo insieme, felicemente. Se prima o poi ci sposeremo? Paolo me lo aveva chiesto prima che ci lasciassimo, io ero contrario: “Non capisco perché noi omosessuali dobbiamo prendere il peggio degli etero”. Ora sono più possibilista. Se me lo proponesse lo prenderei seriamente in considerazione.

Il conduttore del Grande Fratello parla anche di tradimento:

Quando è successo a uno dei due, abbiamo avuto l’onestà intellettuale di ammetterlo, ora ha un’importanza secondaria. L’ho fatto per esigenza fisiologica, non con il cuore o la testa. Certo, se lo fai, devi essere disposto a subirlo.

Chi è Paolo Galimberti: età, lavoro e vita privata

Paolo Galimberti è un imprenditore e politico italiano, nato a Giussano il 7 luglio 19681. È vicepresidente e Tesoriere di Forza Italia in Lombardia. In precedenza, è stato eletto al Senato con il Popolo della Libertà nel 20131. Dopo l’adesione a Forza Italia, è diventato il tesoriere e vice presidente in Lombardia.

Nel campo imprenditoriale, Galimberti è stato presidente dei giovani di Confcommercio e socio con la sua famiglia in Euronics. Dal 1997 è Consigliere di Amministrazione di Euronics Italia Spa.

Nel 2004 entra a far parte del Consiglio Direttivo di Eurocommerce: organizzazione europea che rappresenta i settori del commercio al dettaglio, all’ingrosso e internazionale.

Nel 2006 invece viene eletto membro del Board di Euronics International. Dal 2010 al 2012 è stato consigliere del Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro).

Nella sua vita privata, Paolo Galimberti è apertamente omosessuale e dal 2004 è sentimentalmente legato al giornalista e conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini.