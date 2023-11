Alfonso Signorini intervistato per il Corriere della Sera ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata parlando del suo fidanzato Paolo. Il conduttore del Grande Fratello ha detto il suo punto di vista pure su Beatrice Luzzi, Ilary Blasi e Belen Rodriguez.

Scoprimmo di abitare entrambi a Milano. Mi disse: “Ora sono in barca”. E io sfacciato: “Ma è tua?”. Sa, avevo certe aspirazioni. “E che auto hai?”. “Una Aston Martin”. “Ah”. Pensai mi prendesse in giro. “Rientro stasera, se ti va ci vediamo più tardi”, propose. Non potevo, ero ospite al Maurizio Costanzo Show. “Se ti va guardami in tv”.

Signorini aggiunge:

Se mi ha guardato? Purtroppo sì. Portavo una giacca rosa, dissi una serie di scemenze. E lui sparì. Mi bloccò pure sul cellulare. Una settimana dopo si rifece vivo. “Scusami, sono stato maleducato, però mi hai un po’ scioccato, troppo esuberante. Eppure vorrei conoscerti”. Ci siamo visti e da allora non ci siamo mai più lasciati.

Tranne l’anno scorso, per qualche mese. Ero in un momento negativo ma non avevo il coraggio di parlargliene. In pratica l’ho lasciato con un’intervista al Corriere. Si è arrabbiato molto. Però poi mi ha perdonato e siamo di nuovo insieme, felicemente.

Se prima o poi ci sposeremo? Paolo me lo aveva chiesto prima che ci lasciassimo, io ero contrario: “Non capisco perché noi omosessuali dobbiamo prendere il peggio degli etero”. Ora sono più possibilista. Se me lo proponesse lo prenderei seriamente in considerazione.