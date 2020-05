Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia insieme in Sicilia ma non nella stessa casa: ecco perché

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono più innamorati che mai. L’influencer siciliana, intervistata da Giada Di Miceli nel corso di Non succederà più su Radio Radio, ha svelato che non condividono lo stesso tetto. Il ragazzo dagli occhi blu, si trova in una casa che il padre della sua fidanzata gli ha messo a disposizione. Questo perché, per il momento, Clizia vuole dividersi tra Paolo e la figlia Nina di 4 anni, rimandando l’incontro.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non dividono la stessa casa

Mi dedico un po’ a Paolo e un po’ a mia figlia. Eleonora Giorgi ha già conosciuto mia madre. Abbiamo fatto delle video chiamate tutti insieme nei giorni scorsi. I nostri genitori vanno molto d’accordo. Spero che Paolo sia il mio amore eterno. Siamo migliori amici, innamorati e amanti. Ci raccontiamo tutto, del presente e del passato, senza alcuna paura di essere giudicato dall’altro.

Quando tutto tornerà alla normalità e gli spostamenti saranno possibili, Clizia farà ritorno a Milano con la figlia mentre Paolo Ciavarro a Roma, ma non sarà un grosso problema: