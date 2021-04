Questo per Barbara d’Urso non è esattamente il miglior periodo televisivo che le sia capitato. Dopo la chiusura di Live per bassi ascolti, spunta proprio un croccante retroscena con protagonista Paolo Bonolis, colui che la sostituisce alla domenica sera con “Avanti un altro”.

Paolo Bonolis al posto di Barbara d’Urso: tutti gli attriti Mediaset

L’adnKronos approfondisce questo cambio di palinsesto parlando di attriti tra Pier Silvio Berlusconi e il direttore generale dell’informazione Mauro Crippa:

Secondo quando trapelato nelle scorse settimane, a spingere l’editore a chiudere il serale della D’Urso non sarebbero stati solo gli ascolti non soddisfacenti ma anche un certo disagio per il linguaggio dello show spesso tacciato di indulgere in scivoloni trash, sebbene abbia ospitato praticamente tutti i maggiori leader politici. La chiusura di ‘Live Non è la D’Urso’, che è tra le produzioni che fanno capo alla direzione di Crippa, è stata letta però da più parti come una sconfitta e una perdita di spazi di potere del direttore informazione.

E se Crippa ha proseguito ad elogiare l’operato di Barbara d’Urso, sui social l’agente di Paolo Bonolis, Lucio Presta, gioiva per la chiusura di Live:

Non solo contro Barbara D’Urso ma in generale contro l’operato dei programmi affidati a Videonews, la testata giornalistica Mediaset, diretta dallo stesso Crippa, che si occupa, trasversalmente, di diversi programmi d’informazione e approfondimento giornalistico delle reti del gruppo di Cologno.

Senza dimenticare Dagospia che accennava anche a possibili trattative di Barbara d’Urso con la Rai.