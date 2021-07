Paola Benedetto intervistata da Whoopsee, ha parlato dell’ex fidanzato Federico Rossi ed ha cercato di fare chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale dopo il gossip che la vorrebbe tra le braccia di Stefano De Martino.

Paola Di Benedetto sta con Stefano De Martino? Lei interviene

Da qualche mese le cose non andavano come dovevano andare. Ad oggi ci vogliamo un gran bene. Mai avrei pensato di dire una cosa del genere di un ex fidanzato e invece è così. Ci sentiamo ancora, Fede mi racconta del suo lavoro e della sua musica. Ora è comunque un rapporto di amicizia e non più di amore. Spero che duri. Sui social uno fa vedere ciò che vuol far vedere. Io preferisco far vedere le cose belle. Ci sono un sacco di retroscena privati che tali rimarranno.

Per quanto riguarda il possibile flirt con Stefano De Martino, non è comunque arrivata una decisa smentita ma Paola Di Benedetto si è limitata a dire che al momento non ha in “programma” alcuna nuova frequentazione:

Non ho fretta di trovare la persona giusta. Ho 26 anni mi godrò un po’ la vita.

La sua risposta vi è sembrata convincente? Cara Paolina, secondo me, ci stai nascondendo qualcosa…