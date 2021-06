Questa potrebbe essere, effettivamente, la news di gossip per eccellenza dell’estate 2021: Stefano De Martino e Paola Di Benedetto stanno insieme? I due erano stati già paparazzati di recente tra le pagine di Chi (in barca con amici) ma adesso arrivano altri dettagli “choc”.

Very Inutil People ha ricevuto la soffiata dell’estate. Dopo la rottura ufficiale da Federico Rossi, pare che la bella ex Madre Natura di Ciao Darwin abbia ritrovato l’amore tra le braccia dell’ex marito di Belen Rodriguez:

Una fonte molto vicina a Madre Natura 2016 ci ha rivelato che De Martino abbia dovuto sudare parecchio prima di riuscire a conquistare la bella Paola.

Il corteggiamento da parte dell’ex marito di Belén e papà di Santiago si sarebbe prolungato addirittura per qualche anno. La vincitrice del GF Vip 4, seppur non del tutto indifferente alle avances del conduttore di Made in Sud, non ha mai lasciato che queste interferissero nella sua relazione con Federico Rossi.