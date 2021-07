Paola Di Benedetto ha confidato di essere rimasta in buoni rapporti con Federico Rossi. Per questo motivo, nella giornata di oggi, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha fatto un gesto molto apprezzato dai follower confermato il bene per il suo ex fidanzato.

Paola Di Benedetto e quel gesto inaspettato per Federico Rossi

Ed infatti Paola Di Benedetto ha voluto “sponsorizzare” il suo ex fidanzato postando un video proprio mentre intona la sua ultima hit dal titolo “Non è mai troppo tardi”.

Fede ha immediatamente repostato la sua ex a testimonianza della stima e l’affetto rimasti intatti.

Proprio di recente Federico Rossi ha cantato la sua nuova canzone durante Battiti Live, rischiando di cadere per terra mentre una fan, alle sue spalle, è letteralmente volata dalle scale.

Non ci credete? Ecco il video.

LA RAGAZZA DIETRO FEDE CHE È CADUTA DALLE SCALE E LUI CHE PER CORRERE STAVA FACENDO UN BEL VOLO: MUOIO #battitilive pic.twitter.com/jjHxdt94dD — trashtvstellare (@trashtvstellare) July 1, 2021

Paola svela perché è finita la storia con Fede

Da qualche mese le cose non andavano come dovevano andare. Ad oggi ci vogliamo un gran bene. – svela a Whoopsee – Mai avrei pensato di dire una cosa del genere di un ex fidanzato e invece è così. Ci sentiamo ancora, Fede mi racconta del suo lavoro e della sua musica. Ora è comunque un rapporto di amicizia e non più di amore. Spero che duri. Sui social uno fa vedere ciò che vuol far vedere. Io preferisco far vedere le cose belle. Ci sono un sacco di retroscena privati che tali rimarranno.

