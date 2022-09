Paola Caruso rimprovera Sophie Codegoni: “Un Bonas come me non c’è più stata! Non vergognarti del tuo ruolo”

Paola Caruso, prima Bonas di Avanti un altro, ha deciso di rompere il silenzio commentando, con particolare veemenza, il nuovo impegno lavorativo di Sophie Codegoni, prossima a ricoprire il suo stesso ruolo.

Paola Caruso rimprovera Sophie Codegoni: “Un Bonas come me? Mai più!”

Cara Sophie, dopo aver ringraziato Sonia Bruganelli hai detto che hai fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Sembra quasi tu voglia già prendere le distanze da questo ruolo, l’unico che resiste dal 2011, dalla prima puntata di Avanti un altro. Fare la Bonas non è un inizio, non significa partire da zero: rappresenta già un traguardo importante.

In questo modo ha esordito Paola Caruso tra le pagine del settimanale Di Più.

Successivamente ha proseguito:

Non c’è più stata una Bonas come me. Sono arrivate ragazze bellissime ma non è mai più stata la stessa cosa. Tra me e Paolo Bonolis c’era un’alchimia speciale. Sophie, goditi questo momento e cerca di volere bene a questo personaggio e non vergognarti di essere una Bonas.

Personalmente credo che Sophie non si vergogni assolutamente di ricoprire il ruolo di Bonas, non capisco per quale motivo la Caruso ha avuto questa impressione.