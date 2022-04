Paola Caruso loda Barbara d’Urso: “Mantengo mio figlio per merito suo!”

Paola Caruso, durante un’intervista tra le pagine di Nuovo TV, ha confermato che il padre di suo figlio non le dà un euro, ed ha ringraziato Barbara d’Urso per averle offerto un lavoro in televisione.

Paola Caruso loda Barbara d’Urso: “Mantengo mio figlio grazie a lei!”

Devo guadagnare, altrimenti chi manda avanti la casa, paga la tata, i vestiti, la scuola, il corso di nuoto e il resto? Il padre non mi ha mai dato un euro. Non ha mai pagato un affitto e non ha mai fatto un regalo al bambino, nemmeno per il suo compleanno.

L’influencer ha ringraziato pure Barbara d’Urso:

È speciale, mi è stata vicino durante tutta la gravidanza. Se non ci fosse stata lei, non avrei potuto mantenere mio figlio e questo lo sanno tutti.

Personalmente credo che, se non si hanno delle spiccate velleità artistiche (a parte svenire e picchiare le altre donne in televisione), bisognerebbe considerare anche altro nella vita.

Del resto non esiste solamente il mondo dello spettacolo: voi cosa ne pensate?

Lo sfogo dopo la squalifica

L’aggressività nasce da un istinto naturale che tende all’autodifesa. Spesso è una risposta ai sentimenti di ingiustizia e disperazione. La violenza psicologica è un abuso emotivo che ha come componente un aspetto socio culturale. Mentre l’aggressività mira all’auto protezione, la violenza si concentra sul controllo dell’altro. L’aggressività cui avete assistito ieri sera (e di cui comunque, ancora una volta mi scuso) nasce da un istinto di autodifesa che ho maturato in questi tre anni. Chi conosce la mia maternità sa bene di cosa parlo. Quella violenza verbale ingiustificata l’ho vissuta come un abuso nei confronti di mio figlio e della mia storia di madre e questo non lo consento a nessuno. In moltissimi mi avete scritto e compreso e di questo vi ringrazio.