Questa estate la rete ammiraglia di Casa Mediaset dovrà fare a meno di Temptation Island, il docu-reality dedicato alle coppie appuntamento fisso della stagione calda di Canale 5: il perché lo spiegano i colleghi di TV Blog.

Stando a quanto ci risulta, infatti, Temptation Island non andrà in onda la prossima estate. Questa sarebbe la decisione presa da Maria De Filippi, che con la sua Fascino Pgt produce il reality delle corna la cui ultima edizione si è chiusa a luglio scorso con un sorprendente 27,40% di share (il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri esultò definendo la trasmissione “la proposta più amata della programmazione estiva della tv italiana”). Non a caso, la produzione al momento sarebbe ferma.