Sono anni che si parla della possibilità di vedere Uomini e Donne Vip con la presenza di alcuni volti già conosciuti del mondo dello spettacolo seduti sul trono. A quanto pare, secondo ciò che circola nelle ultime ore, si potrebbe aprire uno spiraglio in tal senso.

Secondo i colleghi di Blasting News, l’idea sarebbe proprio quella di sostituire Temptation Island proprio con una versione in chiave vip del mitico dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi:

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile debutto su Canale 5 di Uomini e Donne Vip. Visto il mezzo flop di Ultima Fermata, Maria De Filippi starebbe pensando di puntare su un format rodato e amato dal pubblico per l’estate in arrivo: al posto di Temptation Island, infatti, potrebbe andare in onda la versione del dating-show dedicata ai personaggi famosi. Per quanto riguarda il cast, sarebbero confermati i due opinionisti mentre a cercare l’amore nel ruolo di tronisti dovrebbero essere almeno in tre.