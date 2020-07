Dopo il fascino tutto al femminile di una serie di bellezze internazionali e italiane Jenny Watwood, Penny Lane, Rim Saidi, Romina Mosso Morais Gomes, la ceca Kristyna Teimerova, ed infine Paola Di Benedetto, tocca nella settima puntata di Ciao Darwin 7 (in replica) ad un volto maschile: arriva Padre Natura.

Chi è Terrance Miguel Hay? Padre Natura di Ciao Darwin 7

Chi è Padre Natura di Ciao Darwin? Si tratta di un modello di Città del Capo che ha suscitato l’entusiasmo delle donne sul set dello show condotto da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti: si tratta di Terrance Miguel Hay.

Il fisico scolpito e ulteriormente documentato dalle foto presenti sul suo profilo Instagram (cliccare per credere), sembra fatto appositamente per scatenare gli ormoni mai sopiti delle fan della trasmissione in onda (per la prima volta) il 29 aprile del 2016 su Canale 5 e in replica stasera.

Terrance Miguel Hay è nato nel 1994. E’ sudafricano di Cape Town. Lavora come modello per i principali brand di moda del mondo.