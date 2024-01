A partire da oggi, domenica 7 gennaio 2024, al via ufficialmente la nuova stagione di Verissimo, con tutta la carrellata di ospiti. Silvia Toffanin, dalle ore 16.30, ci terrà compagnia su Canale 5 con il suo popolare rotocalco nel corso del quale introdurrà le interviste ai numerosi protagonisti.

Ospiti Verissimo, puntata di domenica 7 gennaio 2024

A breve distanza dal debutto nelle sale, Leonardo Pieraccioni sarà l’ospite d’onore in studio, pronto per un’intervista esclusiva che non si può perdere. Il celebre attore e regista toscano si aprirà su aspetti personali e professionali della sua vita. Inoltre, avrà l’occasione di presentare il suo ultimo film, “Pare parecchio Parigi”.

Successivamente, tra gli altri ospiti di Verissimo avremo la prima intervista di Marta Viola, la finalista e campionessa di Io Canto Generation 2023. La talentuosa cantante sarà in studio insieme agli altri due finalisti, Andrea Carpinteri e Daniele Mattia Inzucchi. Ma non è tutto, saranno presenti anche tre dei leader di squadra: Benedetta Caretta, Anna Tatangelo e Mietta.

Inoltre, avremo in studio Alessandra e Rosita Celentano per condividere il loro speciale legame. Due cugine che sono diventate grandi amiche. Da non dimenticare la presenza di Vera Gemma, e da Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza sarà lì per discutere la fine della sua relazione con Ida Platano, e la sua successiva rinascita.

