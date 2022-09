Signorini racconta perché ha scelto Orietta Berti al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini, intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, ha svelato alcuni dettagli sulla Casa ed in merito ai concorrenti ed ha parlato pure della scelta di Orietta Berti e Sonia Bruganelli, opinioniste del Grande Fratello Vip.

Come ha reagito Sonia Bruganelli? Quando gliel’ho chiesto non ha avuto tentennamenti. Mi aspettavo che accettasse, non mi aveva mai detto di non volerlo più fare.

Signorini ha spiegato anche perché ha scelto Orietta Berti e cosa lo infastidiva di Adriana Volpe e Sonia lo scorso anno:

Orietta era un mio chiodo fisso. L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità perché mi divertivo molto, ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva.

Quindi l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo. La seconda ragione è che l’avevo vista nel programma “Ora o mai più”: quando serve non si fa mettere i piedi in testa e se qualcosa non le piace, lo dice. Come Sonia. Peraltro Orietta da quando ha 15 anni dorme tre ore per notte. E dalle 23 all’1 di notte dà il meglio di sé. Sonia invece dopo una certa ora ha un cedimento, così si equilibrano!