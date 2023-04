“Oriele, Donnalisi e Incorvassi: ecco cosa penso”: ex Vippona dice la sua sulle coppie del GF Vip e parla di Ginevra e Antonino

Carolina Marconi, ex Vippona dell’ultima edizione del GF Vip, non ha solo espresso la sua opinione sull’esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia. Durante il suo intervento ai microfoni di Turchesando, il programma radiofonico di Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano Campus e ripreso dalle colleghe di IsaeChia.it, ha anche espresso la sua opinione sulla vincitrice e sugli altri ex Vipponi.

Carolina Marconi dice la sua sulle coppie del GF Vip 7

A proposito della vincitrice del GF Vip 7, Nikita Pelizon, Carolina non ha nascosto di aver fatto il tifo per lei e a tal proposito ha espresso tutta la sua felicità per il trionfo finale:

Sono stata troppo felice. Ha vinto l’educazione, è una brava ragazza, con il cuore buono. Tutti contro di lei perché pensavano che fosse tutta finzione. Ma basta giudicare parlare male degli altri. Quando sei una bella persona per forza ti devono sminuire e buttarti m***a addosso.

Poi ha svelato con chi è rimasta in contatto dopo la sua esperienza:

Mi sento con Amaurys, una bellissima persona. Gli voglio tanto bene, mi sento sua sorella. Poi con Cristina, Elenoire e Ginevra.

A proposito della Lamborghini, la Marconi ha commentato il presunto interesse per Antonino Spinalbese:

Si leggeva con gli occhi. Sono carini, due belle persone, poteva nascere una cosa bella. Solo loro sanno cosa sia successo, noi lo possiamo solo immaginare.

A proposito delle altre coppie nate nel corso dell’edizione – Oriele, Donnalisi e Incorvassi – ha aggiunto:

Penso che Oriana e Daniele si siano ritrovati. C’è amore fra loro due. Lui è un tenerone con lei. Ho visto nascere anche l’amore fra Antonella e Edoardo, mi piacciono. Tavassi e Micol sono affiatati. Hanno due bei caratteri. Secondo me durerà. Il gesto di Micol in finale? Avrei fatto la stessa cosa. Non faccio dinamiche, queste cose qua. Avrebbe fatto la stessa cosa anche Tavassi.

Infine anche un suo parere su Giaele De Donà e su Pamela Prati: