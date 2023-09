Oriana Marzoli sfotte Nikita Pelizon al Grande Hermano Vip – VIDEO

Oriana Marzoli dopo il secondo posto al GF Vip 7 è entrata nella Casa spagnola per partecipare al Grande Hermano Vip dove ha parlato di Nikita Pelizon sfottendola per il suo accento molto particolare.

Oriana Marzoli sfotte Nikita Pelizon al Grande Hermano Vip

Oriana, chiacchierando con le altre coinquiline della Casa, ha parlato della vincitrice del Grande Fratello Vip attualmente al centro delle polemiche per via del suo corso motivazionale: “Parlava in italiano ma con un accento americano. Lei parlava come se fosse americana ma era italiana, non si capiva perché…”.

Ecco il VIDEO:

Hay Oriana no aprende que sentido ahora acordarse de Nikita que dirán los #nikiters que se acuerda de su ídola #GHVIP27S maldad 😅 https://t.co/5rPwKglavL — Alizon Jimena,✨👑💖🥰 (@condori_al70458) September 27, 2023

Perché Nikita parla con quell’accento?

In molti si sono fatti questa domanda, specie su Twitter dove l’argomento è stato affrontato in modo prettamente curioso, senza alcun fine polemico o altro.

Nikita ha origini straniere? Oppure l’accento triestino subisce le influenze slovene?

A risolvere il “mistero” ci aveva pensato Jessica, la sorella maggiore della Pelizon:

Ha viaggiato molto e parlava sempre inglese, nel tempo ha perso l’accento triestino ed ha questo accento, anche mia zia che si è trasferita a Londra parla così quando parla in italiano.