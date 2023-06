Oriana Marzoli si riconferma essere la regina dei reality show. Dopo il Grande Fratello Vip che l’ha resa popolare anche in Italia, la venezuelana torna in terra spagnola in vista della sua nuova partecipazione all’Isola dei Famosi. Oriana si prepara infatti a volare in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi di Supervivientes.

Oriana Marzoli e la sua terza volta all’Isola dei Famosi

Questa per Oriana Marzoli sarà la sua terza volta. Dopo aver partecipato nel 2014 in qualità di concorrente, restando appena pochi giorni, e dopo essere tornata brevemente anche nel 2017, la Marzoli è pronta a naufragare per la terza volta, come annunciato dalla stessa nel corso di una diretta Instagram ieri sera.

Attualmente è in onda su Tele Cinco la nuova edizione dell’Isola dei Famosi spagnola, in contemporanea alla versione italiana. La produzione ha fortemente voluto Oriana per indossare i panni non di concorrente bensì di ospite speciale (o meglio di ‘fantasma del passato’) per pochi giorni, al fine di fare una sorpresa agli attuali naufraghi.

Nel corso della diretta Instagram, l’ex Vippona e fidanzata di Daniele Dal Moro ha annunciato la sua partenza imminente parlando sia agli utenti italiani che a quelli spagnoli ed ha svelato che questa volta salterà dall’elicottero:

La scorsa volta non è successo, mi sono tuffata da una barchetta ma non mi è piaciuto!

In questa sua terza esperienza, l’intento di Oriana è anche quella di cimentarsi nel famoso gioco del girarrosto.