Barbara d’Urso lascia Pomeriggio 5 ed anche Mediaset (a dicembre le scade il contratto). Cosa succederà dopo? Dagospia è certo in merito al futuro degli opinionisti trash che hanno fatto parte dei salotti TV di Carmelita.

Opinionisti di Barbara d’Urso dopo l’addio a Mediaset: che fine faranno?

“Non solo fuori Barbara D’Urso, si cambia. – scrive Giuseppe Candela – Fuori anche i cosiddetti “dursiani”. A Cologno Monzese filtra che si cambierà passo anche sul fronte opinionisti, cosa che ha fatto scattare il panico tra i prezzemolini che animavano il pomeriggio di Canale 5. Un principio che non varrà per tutti, con eccezioni per nomi considerati più trasversali”.

Non tutti, quindi, rimarranno a casa.

Nel frattempo, sempre Dagospia smentisce Barbara d’Urso a Sanremo 2024: