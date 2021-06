Christian Jessen è divenuto famoso in Italia per via di uno scivolone infelice nel corso della prima quarantena, affermando che per gli italiani fosse solamente una scusa per prendersi una vacanza da studio e lavoro.

Oggi, a distanza di mesi, il conduttore televisivo lancia un appello agli estimatori perché rischia la bancarotta per colpa di una causa per diffamazione persa contro l’ex Primo Ministro dell’Irlanda del Nord Arlene Foster dopo la pubblicazione di un tweet dove parlava di una sua relazione extraconiugale.

Il giudice ha stabilito che le dichiarazioni di Christian Jessen sono false costringendolo ad un risarcimento di 150mila euro a Foster.

Jessen ha dichiarato di non avere quella somma ed ha aperto una campagna di crowdfunding su GoFundMe:

Dear all. I’m very grateful for your messages of support and encouragement following the recent news. Would you please retweet and support me via my GoFundMe page? I have put more details there and I’ll keep you updated. Big hugs C x https://t.co/QqLsUNXlDu #GoFundMe

— Dr Christian Jessen (@DoctorChristian) May 28, 2021