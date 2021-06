Nuovi ritocchini per Gianni Sperti? “Irriconoscibile”, ma lui sbotta – FOTO

Gianni Sperti dopo avere pubblicato nuove fotografie sul suo profilo di Instagram, è dovuto intervenire sulle sue storie parlando degli ipotetici ritocchini che avrebbe fatto dopo avere ricevuto delle forti critiche.

Nuovi ritocchini per Gianni Sperti? Lui sbotta

L’opinionista di Uomini e Donne è stato criticato sui social per avere “abusato” eccessivamente della chirurgia estetica. Secondo alcuni utenti social, infatti, Gianni Sperti nelle ultime foto pubblicate, avrebbe fatto un uso massiccio delle punturine, costringendolo ad intervenire:

La foto è stata scattata lo stesso giorno in cui ho scattato le foto degli ultimi tre post. Non avendo le siringhe portatili, è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro. In quella foto ho un’espressione diversa che a me piace. Capisco che ad alcuni possa non piacere ma…anche meno, grazie. P.S: Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino. Ora spero riusciate a dormire più serenamente!

Che Sperti sia molto attento al suo look è chiaro ormai da tempo. Criticarlo in base al gusto personale ci può anche stare il problema, come sempre, sono gli insulti gratuiti ed i commenti tossici, quelli non vanno mai bene.

Ecco la foto “incriminata” a seguire.