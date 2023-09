Nikita Pelizon ha sfilato alla Mostra del Cinema di Venezia presentandosi con un vestito interamente realizzato da lei. L’abito, nonostante gli sforzi fatti dall’ex protagonista del Grande Fratello Vip, non ha conquistato il pubblico e le critiche social si sono sprecate.

Nikita a Venezia 80 con un vestito fatto da lei: il risultato non convince

“Estremamente grata di essere riuscita a portare il mio abito Hunika by Nikita, dedicato alla tematica del Festival di quest’anno passato presente e futuro del cinema… Vi piace?”, ha scritto la Pelizon su Twitter.

Estremamente grata di essere riuscita a portare il mio abito Hunika by Nikita, dedicato alla tematica del Festival di quest’anno passato presente e futuro del cinema… ❤️

Vi piace?#VeniceFilmFestival #venicefilmfestival2023 #Venezia80 pic.twitter.com/B5NdyR8HP2 — Nikita Pelizon (@Uraganonikita) August 31, 2023



Tra l’altro Nikita è arrivata in Laguna saltellando come se fosse appena arrivata ad un pigiama party tra amiche in attesa della maratona de Il Mondo di Patty. Un minimo di rispetto per quel posto letteralmente sacro che ha fatto la storia del Cinema.

Vi lascio le reaction degli utenti e dei fotografi presenti alla Mostra del Cinema.

i fotografi che smettono di fotografare la pipì sotto pic.twitter.com/ckqyhsYe3H — vergine incinta (@ladycapuleti) August 31, 2023

vi giuro che è uguale ad uno dei vestiti che mette mia mamma quando pulisce casa la domenica pic.twitter.com/pNQ9nQI2mJ — ‎ْ (@konfessionale) August 31, 2023