Nikita Pelizon ha lanciato un appello agli estimatori perché ha “paura” che loro possano andarsene via dopo l’inizio del Grande Fratello, partito lunedì 11 settembre con la nuova edizione che ha conquistato il pubblico anche con gli ascolti.

Nikita Pelizon lancia una frecciatina a Signorini dopo l’esordio del Grande Fratello

“Un altro GF ha inizio. Per me sono stati mesi estremamente costruttivi. Grazie comunque, per sempre. La domanda è: ora che inizia un’altra edizione quanti sono i Nikiters che rimarranno? Angels vi vorrei in tanti a sostenermi, continuerà così?”, questo l’appello di Nikita agli estimatori.

Spazio anche per una frecciatina:

Personalmente, da una persona che dice di adorarti e ti bacia in bocca in pubblico ma poi nel privato, non ti risponde né su whatsapp, né su Instagram, né quando riceve in regalo un tuo quadro… non mi posso aspettare nulla di diverso. Osservo e vado avanti!

Pur non facendo nomi, pare che il destinatario della stoccata possa essere proprio Alfonso Signorini: voi che ne pensate?

Personalmente,

da una persona che dice di adorarti e ti bacia in bocca in pubblico

ma poi nel privato,

non ti risponde né su whatsapp,

né su Ig,

né quando riceve in regalo un tuo quadro…non mi posso aspettare nulla di diverso.

Osservo e vado avanti. — Nikita Pelizon (@Uraganonikita) September 12, 2023